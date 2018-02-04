Движение поездов на Филевской линии метро заблокировано из-за упавшего дерева

На Филевской линии московского метро с 8 часов утра отсутствует движение поездов на участке между станциями "Пионерская" и "Кунцевская" из-за падения дерева. О происшествии сообщили СМИ представители пресс-службы метрополитена в воскресенье, 4 февраля.

Как уточняется, движение поездов планируется восстановить к 8:30.

Ранее сообщалось, что за неполные сутки в столице выпало 19 миллиметров осадков или 50 процентов месячной нормы. В феврале она обычно составляет 36 миллиметров осадков, напоминает телеканал "Россия 24".