Никита Кучеров набрал 300-е очко в НХЛ

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился тремя матчами в Канаде. "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 4:2 обыграла в гостях "Ванкувер Кэнакс". Заметный вклад в победу "молний" внесли российские легионеры.

Две первых шайбы в ворота "Ванкувера" были заброшены после передач Никиты Кучерова. Никита набрал 300-е очко в заокеанской карьере (135 голов и 165 результативных передач). В нынешнем сезоне Кучеров набрал 66 (27+39) очков и лидирует в споре бомбардиров. Михаил Сергачев участвовал в третьей голевой атаке "Тампы". Вратарь "молний" Андрей Василевский отбил 31 бросок из 33.

"Калгари Флеймз" в овертайме взял верх в домашнем матче с "Чикаго Блэкхоукс" 4:3. По ходу встречи хозяева проигрывали 0:2 и 1:3. "Лос-Анджелес Кингз" дома был сильнее "Аризоны Койотс" 5:0.