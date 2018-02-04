Борис Титов встретился с российскими предпринимателями в Лондоне

Уполномоченный по защите предпринимателей Борис Титов совершает поездку в Великобританию. Сегодня, 4 февраля, он встретится с парламентариями страны, представителями вооружённых сил и университетского сообщества. Речь пойдёт в том числе об улучшении отношений между Россией и Западом. А накануне Титов встретился с живущими в Великобритании российскими предпринимателями.

Свое появление в Лондоне претендент в кандидаты на пост президента России Борис Титов объяснил в том числе и необходимостью исполнять обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей. В Англии он встретился с теми из них, кто укрылся здесь от заведенных в России уголовных дел, но рассчитывает на оправдание и возможность вернуться обратно.

Общение с такими бизнесменами проходило без видеокамер. Впрочем, среди приглашенных были предприниматели, которым на Родине ничего не грозит, но позиция Титова им близка и понятна.

Этой темой не ограничились: Борис Титов рассказал участникам встречи о своей стратегии роста российской экономики, на чем, собственно, и построена его предвыборная программа. По словам бизнес-омбудсмена, продвижение этой программы — сегодня его главная цель.

Общением с живущими в Лондоне российскими предпринимателями поездка Бориса Титова не ограничивается: ему еще предстоит встреча с представителями деловой и политической элиты Англии, которая состоится в Оксфорде.