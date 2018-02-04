Криштиану Роналду вступил в перепалку с оператором

Лидер "Реала" Криштиану Роналду нервно отреагировал на свою замену в матче с "Леванте". Португалец сорвал досаду на операторе, снимавшим его крупным планом.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заменил Роналду на 82 минуте при счете 2:1 в пользу мадридцев. Португалец был огорчен фактом своей замены и сорвал свое раздражение на операторе, снимавшим, как футболист садится на скамейку. "Нечего меня снимать, отвернись и снимай игру", — громко закричал Криштиану.

"Реал" после этой замены пропустил второй мяч. Встреча завершилась вничью 2:2, и чемпион Испании понес очередные потери.