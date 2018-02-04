Во Владимирской области снегопад оставил без света почти пять тысяч жителей

Сильный снегопад спровоцировал массовые аварийные отключения электричества в распределительных сетях Владимирской области. По сообщению Минэнерго РФ, без света в регионе остались около 4500 человек.

Энергетики восстанавливают электроснабжение в трех районах области: Петушинском, Александровском и Киржачском, передает ТАСС со ссылкой на компанию "Владимирэнерго". Задействованы 10 бригад в составе 22 человек и 10 единиц специальной техники.

Накануне сообщалось об аварийном отключении света в 14 населенных пунктах Кольчугинского района Владимирской области. Однако уже в 5:50 пресс-служба регионального главка МЧС сообщила о восстановлении подачи электричества на затронутой отключением территории.