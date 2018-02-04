Японские депутаты учатся спасаться от северокорейских ракет

Японские депутаты решили проверить возможность быстро эвакуировать здание парламента в случае ракетной атаки. На одном из предстоящих заседаний будут проведены учения гражданской обороны. В случае получения предупреждения системы J-Alert, все 465 депутатов должны выйти из здания, чтобы не пострадать при взрыве, пишет РИА Новости.

Парламентарии приняли такое решение, учитывая регулярные испытания баллистических ракет в КНДР. Ранее японские депутаты учились защищать себя в случае землетрясения.