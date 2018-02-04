Почти 5 тысяч человек в Тульской области остались без света

В Веневском районе Тульской области отключены от электроснабжения восемь населенных пунктов, в результате остались без света почти пять тысяч человек. По сообщению российского Минэнерго, сообщение о частичном отключении электроснабжения в восьми населенных пунктах района поступило на пульт диспетчера "Единой службы спасения-112" в 09:15 (время совпадает с московским).

Восстанавливать энергоснабжение выехали бригады филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области, передает РИА Новости.

По информации Минэнерго, с 6:30 без электричества в Тульской области, где идет сильный мокрый снег, остались около пяти тысяч человек. Температура воздуха в регионе — около нуля градусов. Минэнерго держит ситуацию на особом контроле.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад спровоцировал массовые аварийные отключения электричества в распределительных сетях Владимирской области. По сообщению Минэнерго РФ, без света в регионе остались около 4500 человек.