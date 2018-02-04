Титов: Путину передан список бизнесменов, желающих вернуться из Лондона

Президенту России Владимиру Путину передан список предпринимателей из РФ, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия, но желающих вернуться на родину. Речь идет о бизнесменах, по судебным делам которых возможен пересмотр, рассказал журналистам в Лондоне уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста и претендент в кандидаты на пост президента России Борис Титов.

Бизнес-омбудсмен, находящийся в Соединенном Королевстве с рабочей поездкой, не раскрыл фамилии бизнесменов в данном списке, однако дал понять, что их там более десятка, передает ТАСС. Дела фигурантов списка, по словам Титова, схожи: все они "успели уехать и не попали в СИЗО под меру пресечения". Далее против них обычно заводится уголовное дело, затем оно приостанавливается, а обвиняемых объявляют в розыск.

"Это может длиться годами и десятилетиями, а некоторые люди по 20 лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает "висеть", — пояснил Титов.

Ранее он пообещал ходатайствовать об исключении из списков Интерпола российских предпринимателей, вина которых не кажется ему доказанной. Титов также сообщил, что в шести зарубежных странах, включая Великобританию, открылись пункты по приему обращений и оказанию содействия предпринимателям, которые желают уладить свои отношения с Россией. Каждый такой пункт — "это не здание офиса, это просто человек, который на общественных началах начинает нам помогать", уточнил бизнес-омбудсмен.

"Мы надеемся, что некоторые дела просто закроют, они будут изъяты из розыска", — заметил Титов, добавив, что для урегулирования части дел нужно будет найти чисто юридический путь разрешения проблемы. Если в рамках юридического процесса встанет вопрос о компенсации нанесенного ущерба, по многим статьям предусматривается право на такой инструмент разрешения ситуации, отметил он.