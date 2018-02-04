Сборная России вернула титул чемпиона мира по хоккею с мячом

В Хабаровске завершился чемпионат мира по хоккею с мячом. В финале сборная России со счетом 5:4 победила команду Швеции и вернула себе звание сильнейшей команды планеты.

Уже на первой минуте Алмаз Мингазов вывел сборную России вперед. К пятой минуте наша команда вела 2:0. И снова отличился Алмаз Мингазов. Скандинавы постепенно освоились и отыграли в большинстве один гол. Но и наши хоккеисты сумели реализовать численное преимущество. Гол на счету Алана Джусоева. На перерыв соперники ушли при счете 3:1 в пользу сборной России.

В самом начале второго тайма шведы, снова в большинстве, сократили отставание. Сборная России ответила голом Максима Ишкельдина – 4:2. Однако преимущество в два мяча растаяло к 70-й минуте. Шведская сборная наказала россиян за ошибки в обороне – 4:4.

Но за 10 минут до окончания основного времени Алмаз Мингазов забил свой третий мяч эффектным ударом по летящему мячу. Этот третий гол Алмаза стал золотым. Сборная России победила 5:4 и вернула себе звание чемпиона мира. Наша сборная завоевала золотые медали в 25-й раз.