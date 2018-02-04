Опубликовано видео ДТП с участием Умы Турман во время съемок "Убить Билла"Читайте нас в Telegram
Ума Турман обнародовала кадры аварии со своим участием, произошедшей на съемочной площадке фильма "Убить Билла". Актриса поделилась обстоятельствами произошедшего в рамках большого интервью для The New York Times.
Инцидент произошел во время сцены, где героиня Умы Турман ехала убивать Билла, роль которого исполнял Дэвид Кэррадайн.
По словам актрисы, она слышала от членов съемочной группы, что машина с открытым верхом, на которой ей предстояло передвигаться, неисправна.
Однако Квентин Тарантино, бывший режиссером кинокартины, настоял на том, что с авто все в порядке и за рулем должна находится именно Ума Турман. При этом, она должна была держать скорость 40 миль в час (около 65 километров в час
После продолжительных споров актриса согласилась и попала в ДТП, врезавшись в дерево. Врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы, сотрясение мозга и серьезные травмы шеи и травмы ног.
Через несколько недель после аварии Ума Турман потребовала передать ей запись инцидента, но кинокомпания согласилась сделать это только в обмен на подписание отказа от претензий за моральный ущерб, нанесенный просмотром кадров. Турман ответила отказом и смогла добыть видео только 15 лет спустя.
Отметим, что на днях Ума Турман обвинила 65-летнего кинопродюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. По ее версии, Вайнштейн приставал к ней сразу после съемок продюсируемого фильма "Криминальное чтиво" (1994) – пытался принудить к близости и угрожал, что сломает ее карьеру.
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