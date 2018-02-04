Президента Мальдив хотят отстранить от власти

На Мальдивах кризис власти перешел в острую фазу. Верховный суд Мальдив на воскресном заседании намерен отстранить от власти президента Абдуллу Ямина.

Как заявил генеральный прокурор страны Мохамед Анил, судьи превышают свои полномочия, и армия и полиция не должны выполнять это постановление.

Ранее Верховный суд Мальдив разрешил экс-президенту Мохамеду Нашиду участвовать в выборах главы государства в 2018 году, пишет ТАСС.

Также 12 ранее отстраненных оппозиционных депутатов парламента вновь получили свои мандаты. Это позволит оппозиции начать импичмент действующего президента Абдуллы Ямина.

В стране проходят митинги сторонников президента и в поддержку судей.