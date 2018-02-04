Томас Бах: МОК оспорит решение Спортивного арбитражного суда

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Олимпиада-2018 5 минут назад
Томас Бах: МОК оспорит решение Спортивного арбитражного судаЧитайте нас в Telegram
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провел пресс-конференцию в Пхенчхане. Главе МОК пришлось уделить немало внимания ситуации с российскими спортсменами.
1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 28 российских спортсменов, обвиненных ВАДА в нарушении антидопинговых доказательств. Это решение ставит под сомнения все решения МОК в отношении наших атлетов. Томас Бах же не считает, что его организация допустила произвол и пытается оспорить решение суда. "Мы обсуждаем возможность апелляции и сделаем все, чтобы решение CAS было изменено, – цитирует Баха "Спорт-Экспресс". – У нас есть две проблемы. Одна большая – мы сможем всерьез рассматривать апелляцию, только когда получим мотивировочную часть, которой у нас пока нет. Вторая – апелляция в Федеральный трибунал Швейцарии может быть в очень ограниченном числе случаев, и мы должны оценить, есть ли у нас шансы на успех. Если они будут, мы будем подавать апелляцию".
"Это решение было очень удивительным и разочаровало МОК, — сказал Томас Бах. — Мы никак этого не ожидали. Исполком МОК не удовлетворяет подход CAS. Мы обсуждали эту ситуацию вчера и сегодня. Мы считаем, что это решение показывает, что срочно необходима реформа во внутренней структуре CAS. Особенно, в том плане, чтобы CAS мог лучше управлять качеством своей юрисдикции. Что касается дел российских спортсменов, отсутствие санкций со стороны CAS не означает, что они могут получить приглашения от МОК". Кроме того Томас Бах заявил, что МОК не получил штраф в 15 миллионов евро от ОКР.
Бах переложил вину со своего ведомства на суд, утверждая, что это CAS превысил свои полномочия, поставив под сомнения все предыдущие действия МОК. " Это не только право, но и обязанность МОК выражать свое беспокойство по этому поводу. Мы не можем оказаться в ситуации, когда CAS рискует потерять доверие со стороны спортсменов. Мы обязаны делать свою работу и выдвигать предложения, как это можно исправить и защитить права спортсменов. Вчера у меня была встреча со спортсменами, и это была центральная тема. 99 процентов вопросов были об этом. Спортсмены хотели знать, что можно сделать, чтобы такая ситуация не повторилась".
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