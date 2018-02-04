Грузовик протаранил попавшие в ДТП машины на дороге в Нижегородской области

Двойная авария с участием трех автомобилей произошла на днях в Дивеевском районе Нижегородской области. Регистратор запечатлел оба столкновения.

Легковой Renault обогнал авто, из которого велась съемка, после чего в него врезался Land Rover, оказавшийся на полосе встречного движения.

Водитель грузовика не успел затормозить и протаранил обе столкнувшиеся машины.

"Все живы. Я боялся, что из джипа человек выскочит. Но, слава Богу, не вылез﻿", — рассказал мужчина.