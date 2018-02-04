Саакашвили мешают "железные памперсы" Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко испуган и хочет помешать проведению в Киеве 4 февраля первой за полтора месяца акции оппозиции — такое мнение высказал украинскому телеканалу NewsOne экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, накануне вечером на Крещатике по каким-то неведомым причинам начали устанавливать металлические конструкции и сцену, не оставляя Саакашвили места для массового флешмоба своих сторонников.

"На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы — а в период войны стране нужен главнокомандующий с железными другими частями тела, а не памперсами — для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену и людям негде было встать", — заявил Саакашвили.

На этот же день в центре Киева запланирована акция протеста общественной организации "Авто Евро Сила" в поддержку доступной растаможки автомобилей. Однако, по мнению Саакашвили, это лишь повод, чтобы "сказать, что Крещатик уже занят, и тут нечего другие акции делать".

"Это все показывает, насколько слаба власть, и мы должны быть как общество абсолютно слабыми, чтобы их сейчас не дожать. Они очень слабы, они очень перепуганы, Порошенко очень перепуган, и вся рать вокруг него… Но если мы сейчас их не дожмем, если не заставим его уйти в отставку, то, конечно, они оклемаются и потом всех переедут, включая все общество", — говорит экс-президент Грузии.

С октября 2017 года акции сторонников Саакашвили проходили у здания Верховной рады Украины, где разбили палаточный городок. Активисты требовали провести избирательную реформу, отменить депутатскую неприкосновенность и принять закон об антикоррупционном суде. С ноября их требования стали более жесткими: Саакашвили начал каждое воскресенье проводить в центре Киева марши своих сторонников с требованием принять закон об импичменте, который позволит инициировать отставку президента Порошенко.