"Министр информации" ИГ схвачен в Анкаре

В Анкаре задержан турецкими силами безопасности "министр информации" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Операцию провело антитеррористическое подразделение Управления безопасности Анкары, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Хабер тюрк".

По данным канала, задержанный террорист — Омер Йетек — отвечал в группировке за сферу СМИ. Ранее, 12 января, турецкое агентство Dogan сообщило о задержании в городе Кайсери в центральной части Турции боевика, отвечавшего в ИГ за сферу сельского хозяйства.