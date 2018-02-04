"Тосно" погасит долги до конца февраля

Руководство футбольного клуба "Тосно" пообещало решить существующие финансовые проблемы, а именно погасить долги перед игроками. Футболисты клуба из Ленинградской области не получали зарплату на протяжении нескольких месяцев.

Накануне игроки "Тосно" в знак протеста не вышли на контрольный матч с курским "Авангардом". Подготовка к весенней части сезона находится под угрозой. После 20 туров "Тосно" занимает 14 место. Кроме того, клуб лишился двух ведущих игроков – нападающих Антона Заболотного и Евгения Маркова.

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил ТАСС, что до конца февраля кризис будет преодолен и клуб погасит долги перед игроками. "Мы вечером встретились с игроками и пришли к тому, что футболисты возобновили тренировки. Лично я пообещал, что мы закроем долги по зарплате до конца февраля. Они не такие большие. Я не могу обвинять игроков в этой ситуации, наверное, они правы. Видимо, это должно было дойти до всех. И вместе мы эту проблему будем решать".