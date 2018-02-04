Против санкций и за Крым: немецкие депутаты не боятся угроз Киева

В Крым с визитом прибыла делегация из Германии. В ее составе депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из парламентов трех земель: Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии. Делегация намерена до 9 февраля ознакомиться с ситуацией на полуострове и провести ряд встреч, пишет РИА Новости.

Как сообщил заместитель председателя комитета Госсовета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, девяти немецким депутатам продемонстрируют сооружение крупных объектов инфраструктуры и работу детского центра "Артек".

Депутат парламента Берлина Увэ Бронзон как основную цель визита обозначил "подать особый сигнал" о намерении сотрудничества с Россией. Он напомнил слова немецкого политика Вилли Брандта — "Кто находится в диалоге, тот не стреляет".

С властями Крыма немецкие политики обсудят возможность снятия санкций с Российской Федерации и признание Крыма российской территорией.

Как заявили, члены партии "Альтернатива для Германии", федеральные немецкие власти не запрещали делегации посещение Крыма. Так же депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роре Бекамп отметил, что угрозы Украины подвергнуть депутатов санкциям после посещения Крыма их не беспокоят.

"Мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз", — сказал он журналистам.

Депутат уверен, что "немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать". Украинские выпады в сторону компаний, которые продолжают работать на полуострове, должны быть восприняты критически, заключил Бекамп.