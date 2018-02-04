В Кремле Патриарх помолился о российских олимпийцах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился о российских олимпийцах. Особую молитву он произнес на литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

В проповеди Патриарх подчеркнул, что правда всегда восторжествует, оклеветанные спортсмены смогут защитить честь страны в Южной Корее.

По его словам, цель происходящего не спортсмены, а вся Россия, и нужно "похоронить" попытки изолировать страну, передает ТАСС.