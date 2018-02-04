Турция назвала военнослужащих США своей целью в Африне

Целью турецких Вооруженных сил в сирийском Африне могут стать американские военнослужащие, одетые в униформу курдских отрядов "Сил народной самообороны". Об этом заявил в воскресенье вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Он также пригрозил, что если курдские силы не уйдут из города Манбиджа в Сирии, турецкие военнослужащие войдут туда, а далее будут продвигаться "на восток от Евфрата", передает ТАСС.

По словам Боздага, за 16 дней операции "Оливковая ветвь" в Африне уничтожено 932 террориста.

Операция "Оливковая ветвь" направлена против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают порядка 1,5 миллиона сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими.