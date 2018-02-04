Еще одно ЧП с "Боингом": самолет из Москвы не долетел до Пхукета

Пассажирский Boeing-767 авиакомпании Nordwind, летевший с туристами из Москвы на остров Пхукет в Таиланде, по техническим причинам произвел посадку в аэропорту индийского Дели. Туристы ждут прибытия резервных бортов, которые вылетят в Дели из Москвы, сообщает на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

При посадке выяснилось, что решить техническую проблему самолета силами сотрудников аэропортов невозможно, рассказали в выступавшей консолидатором рейса компании-туроператоре PEGAS Touristik.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Индии, самолеты, которые должны были забрать туристов, задерживаются из-за непогоды, и им придется переночевать в Дели.

Сообщается, что из-за визовых формальностей пассажиры не могут покинуть самолет, и их ожидание длится уже более девяти часов. Авиакомпания ведет переговоры с местными властями, чтобы получить возможность вывести пассажиров с борта и разместить всех туристов в отелях в ожидании прибытия резервных бортов. Пассажиры, находящиеся на борту самолета, обеспечены питьем и горячим питанием, сообщила гендиректор PEGAS Touristik Анна Подгорная.

Ранее сегодня был прерван после аварийного предупреждения рейс пассажирского самолета Boeing из Москвы в Минск. Сигнализация проинформировала о пожаре в одном из двигателей, после чего пилоты решили развернуть лайнер и приземлиться в московском аэропорту Внуково. При возвращении и посадке на борту самолета никто не пострадал. Как сообщили эксперты, датчик выдал ложный сигнал — пожара в двигателе не было.