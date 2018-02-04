Уничтожение Су-25 сочли "американским выстрелом в спину России"

Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) в субботу сбили российский штурмовик Су-25 в сирийской провинции Идлиб. Летчик погиб в бою с террористами на земле после катапультирования. Военные эксперты подтвердили, что самолет был уничтожен с помощью переносного зенитного ракетного комплекса.

Как считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, к гибели российского пилота причастны американцы. Через третьи руки они снабдили террористов старым советским или американским оружием. Возраст, впрочем, не уменьшает боевой эффективности таких систем, уверен сенатор.

"Американцам на фоне русофобии это дорого обойдется. Мы никому не угрожаем, но предупреждаем", — сказал Клинцевич "Интерфаксу".

По мнению Клинцевича, США делают все, чтобы доказать, что Россия не победила организованные группы террористов в Сирии.

"Русские победили. Считаю, это американский выстрел в спину России", — отметил сенатор.

Америке не нужна стабильность в Сирии, поэтому она отвергает все конструктивные предложения по мирной жизни, заключил Клинцевич.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков заявил, что Россия должна использовать площадку Совета Безопасности ООН и инициировать расследование атаки российского самолета. Депутат предполагает, что ПЗРК мог быть произведен в странах международной коалиции, возглавляемой США. Эта коалиция ведет боевые действия в Сирии и поддерживает вооруженную оппозицию.

"Россия участвует в событиях на территории Сирии по просьбе законно избранного сирийского руководства. О Соединенных Штатах Америки этого сказать нельзя", — считает депутат.

Министерство обороны России сообщило в воскресенье, что по району, из которого запустили ракету по Су-25, был нанесен удар высокоточным оружием. Ликвидированы более тридцати террористов.

Тем временем, единоросс Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что в районе атаки работает сирийский спецназ. Если будут найдены фрагменты ПЗРК, из которого был сбит Су-25, то можно будет установить его страну происхождения. "Мы прикрываем с воздуха операцию сирийской армии", — добавил депутат.