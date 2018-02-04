Здание Закарпатского союза венгров в Ужгороде подожгли коктейлем Молотова

В Ужгороде (Украина) бросили зажигательный коктейль в здание Закарпатского союза венгров. Бутылка разбила только окно, смесь в помещение не попала.

Инцидент произошел ранним утром. Записи с камер на соседнем доме уже изъяли.

Официальных комментариев пока нет, вероятно, это провокация, и ситуацию не хотят усугублять, передает РИА Новости.