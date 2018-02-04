США обвинили в ядерном лицемерии и помехах межкорейскому диалогу

Президент Ирана Хасан Роухани высказался о новой ядерной доктрине США: он отметил противоречивость позиции Вашингтона в вопросе о распространении ядерного оружия. Как пояснил Роухани, с одной стороны, американцы верят, что использование оружия массового поражения является преступлением против человечности и настаивают на уничтожении всего ядерного оружия в мире, но с другой – США вовлечены в гонку вооружений, призванную модернизировать их ядерный арсенал для использования против соперников.

"Может ли страна в таких обстоятельствах заявлять, что сейчас время для мира, дружбы и мирного сосуществования, и поэтому нужды в силах обороны не будет?"- задался иранский лидер риторическим вопросом, который цитирует РИА Новости. Напомнив, что Вашингтон угрожает ядерным оружием Москве, Роухани назвал это "бессовестным" лицемерием.

Со своей стороны Северная Корея обвинила президента США Дональда Трампа в попытках помешать развитию межкорейских отношений в связи с его недавним выступлением в конгрессе. "Это не более чем визг Трампа, напуганного мощью КНДР", – заявил Центральному телеграфному агентству Кореи представитель северокорейского МИД.

Американский лидер, выступая с обращением к конгрессу 31 января, заявил, что Вашингтон будет усиливать давление на КНДР, чтобы добиться прекращения ее ядерной программы. "Если Трамп не откажется от анахронического и догматичного мышления, это приведет только к еще более рискованным последствиям для безопасности и будущего США", — подчеркнул представитель МИД КНДР.

Пентагон обнародовал ядерную доктрину США в минувшую пятницу. Большое внимание в ней уделяется развитию российских ядерных сил. Документ уже раскритиковали российский МИД, Минобороны Китая, высокопоставленные представители других стран. Между тем японский МИД заявил, что Токио новую ядерную доктрину США поддерживает.