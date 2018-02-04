Бах отказался отвечать на вопрос о "чистых" россиянах

Бах отказался отвечать на вопрос о "чистых" россиянахЧитайте нас в Telegram
Вопрос участия в Играх в Пхенчхане тринадцати оправданных КАС российских спортсменов будет решён в ближайшие два дня. Об этом в воскресенье заявил президент МОК Томас Бах. О чем еще шла речь на его пресс-конференции в Южной Корее?
После того, как в Пхенчхане в течение двух дней заседал Исполком МОК, наконец, были озвучены возможные — именно возможные — сроки окончательного решения по российским атлетам. Решение должно быть принято в течение двух дней.
В МОК по-прежнему заявляют, что разочарованы решением КАС, намерены его обжаловать и, более того, – теперь ставят под сомнение саму легитимность Спортивного Арбитражного суда и настаивают на реформе судебного органа.
"Мы недовольны решением КАС, обсуждали его вчера и сегодня. Считаем, что это решение спортивного суда доказывает необходимость внутренних реформ в структуре КАС. КАС должен изменить свою структуру так, чтобы гарантировать качество своих решений. И мы уже отправили свой запрос председателю КАС", — заявил Томас Бах.
При этом, по словам Баха, причина решения КАС им до сих пор неизвестна. В МОК по-прежнему ждут от КАС подробных обоснований вердикта суда. Получается, сейчас легитимность Спортивного Арбитражного суда ставится под сомнение лишь на основании того, что его решение не совпадает с позицией МОК.
"Мы не понимаем причину решений… Но у нас есть сомнения по поводу качества решений. И мы ясно дали понять, что отсутствие санкций со стороны КАС не означает, что эти спортсмены могут получить приглашение от МОК. Потому что получение приглашения — это привилегия для чистых русских атлетов", — высказался Бах.
Дела 15 российских атлетов, оправданных КАС, МОК передал в независимую комиссию, которая и должна принять окончательное решение. Комментировать вопросы отдельных спортсменов Бах не стал. Ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он полностью оправданных и реабилитированных русских спортсменов – чистыми.
Так что пока точное число российских атлетов в Пхенчхане остается неизвестным. И в такой нервной обстановке наши спортсмены ждут первых стартов. Начали тренировки российские биатлонистки. Подготовка — каждый день. Одна тренировка — полтора часа на олимпийском стадионе. Сегодня отрабатывают, в том числе, и стрельбу на огневом рубеже.
"Покатались на лыжах, посмотрели трассу, но, в принципе, я была уже здесь, трассу видела. Если сравнивать, то в этом году трасса морозная, жесткая, хорошо сделана", — поделилась бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону в смешанной эстафете Татьяна Акимова.
Первый старт российских биатлонисток 11 числа. В этот раз в Пхенчхан прилетели заранее, чтобы было больше времени на акклиматизацию.
"Мы весь этот сезон были в Европе практически при плюсовой температуре, а здесь большой минус, сильный ветер, высокая влажность, и это очень тяжело переносится", — пожаловалась чемпионка Игр в командном зачёте Ульяна Кайшева.
В ближайшие дни приступят к тренировкам и российские хоккеистки. В воскресенье они прилетели в Сеул. В аэропорту девушек встречали местные болельщики. C плакатами и российскими флагами с разъяренным медведем.
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