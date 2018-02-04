Беспилотный автомобиль попал в аварию во время тестового показа в США. Видео

В сети размещены кадры аварии с участием автомобиля Hyundai Genesis, оснащенного системой автономного управления, произведенной компанией Phantom AI, руководители которой и демонстрировали ее возможности журналистам издания Tech Crunch.

В минувший вторник, 30 января, испытуемый автомобиль двигался по шоссе около города Милбро в Калифорнии. Внезапно на дорогу с грузовика упал плохо закрепленный мусорный бак.

Водитель Nissan Rogue, ехавший перед Hyundai, резко затормозил, чтобы уклониться от столкновения с возникшим препятствием. "Беспилотник" не успел полностью остановиться и врезался в Nissan, сбросив скорость с 60 до 20 миль в час (примерно 95 и 32 километра в час соответственно).

В результате инцидента никто из его участников не пострадал. Genesis получил повреждения, но сохранил возможность передвигаться самостоятельно.

Представитель фирмы-разработчика пояснил, что во время тест-драйва была отключена система экстренного автоматического торможения. Сделано это было для того, чтобы избежать ложных срабатываний из-за повышенной чувствительности датчиков, требующих дополнительной настройки и отладки. Он подчеркнул, что если бы система была активна, то ДТП удалось бы избежать.