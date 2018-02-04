Военные с дубинками и щитами окружили парламент Мальдив

Ситуация на Мальдивах продолжается обостряться. В воскресенье генеральный секретарь парламента страны Ахмед Мохамед объявил об отставке, не объяснив причин своего решения. После этого сторонники оппозиции направились к зданию законодательного органа в мальдивской столице Мале. Часть оппозиционеров пыталась попасть в парламент, забравшись на стену. Однако здание окружили военные, вооруженные дубинками и щитами, передает РИА Новости.

Кроме того, в воскресенье полиция арестовала двух парламентариев по обвинению во взяточничестве. Ранее Верховный суд республики восстановил членство в парламенте этих задержанных, а также еще десятерых сторонников оппозиции. После этого оппозиционная коалиция получила в законодательном органе большинство.

Руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив ранее сообщили, что обладают информацией о том, что Верховный суд в воскресенье может отстранить от власти президента страны Абдуллу Ямина, и заявили, что не будут подчиняться "неконституционному" решению.