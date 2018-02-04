Николай Валуев: наши хоккеисты проявили невероятную собранность

Сборная России по хоккею с мячом вернула себе звание чемпиона мира. В финале проходившего в Хабаровске мирового первенства наша команда обыграла сборную Швеции 5:4.

Знаменитый боксер, а ныне депутат Госдумы и .член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев отметил характер и собранность сборной страны. "Сегодня хоккеисты сборной России проявили невероятную собранность в решающий момент матча во втором тайме при счете 4:4, – приводит ТАСС слова Валуева. – Думаю, что финальные матчи такого накала и прививают интерес к данному виду спорта. А сборную России я еще раз хочу поздравить с победой".

Эту победу сборная России одержала под руководством главного тренера Михаила Юрьева, сменившего в прошлом году Сергея Мяуса. Контракт с тренером может быть продлен, но решение об этом примет исполком Федерации хоккея с мячом России сообщил ТАСС президент организации Борис Скрынник. "Ребята победили за счет желания, стремления, самоотдачи. Нельзя сказать, что был какой-то реванш: каждый старался доказать из игроков, что он на данный момент лучше. Останется ли он Юрьев на посту главного тренера, решит исполком федерации", — сказал Скрынник.

Предшественник Юрьева Сергей Мяус дал высокую оценку игре сборной и работе коллеги. "Сначала сборная России доминировала, забила вовремя, — цитирует "Р-Спорт" Мяуса. — Потом шведы сократили, счет был 4:4, было сложно. Но когда команда желает, двигается, действует настойчиво. Этого было достаточно для победы. Ребята – большие молодцы, они вернули себе утраченное в прошлом году чемпионство. Результат всегда определяет то, как команда к нему шла. Они прибавляли от игры к игре, в полуфинале с финнами, как я думаю, уже определились с составом, и сегодня он вышел и большую часть времени был активнее, сильнее соперников – за исключением, может, концовочки второго тайма, когда шведы сравняли. Опять же, сборная Швеции тоже очень сильная команда, которая не хотела уступать. Тем ценнее эта победа! Результат заслуженный, вопросов нет".