Скандал в Германии: застенки гестапо превратили в люксовый ТЦ

В Гамбурге разгорелся скандал из-за нового люксового торгового центра, который должен быть открыт в центральной части города. В отведенном под него комплексе зданий в период правления национал-социалистов располагалась штаб-квартира гестапо и полицейское управление.

Здания сильно пострадали во время бомбардировок в 1943 году и позднее были отстроены заново. В 2009 году городские власти продали весь комплекс местному девелоперу Quantum, оговорив в контракте создание на месте штаб-квартиры гестапо достойного места памяти жертв нацистов. Под него в комплексе предусматривалось 530 квадратных метров площади. Однако, как теперь стало известно, на этой же площади должны уместиться также кафе и книжный магазин.

Близкие и родные жертв нацистов, местные политики и общественные активисты возмущены, передает сайт радиостанции Deutschlandfunk. В минувший вторник около 150 человек, включая представителей Объединения жертв нацистского режима, собрались на акцию протеста у входа в будущий центр. Некоторые держали в руках фотографии родных — участников Движения сопротивления, погибших от рук палачей гестапо. Память нельзя смешивать с потреблением, уверены они.

В городском ведомстве по делам культуры, однако, удивились протестам: книжный магазин и кафе как раз и задумывались для удобства посетителей места памяти жертв нацистов. Сенатор городского парламента по вопросам культуры Карстен Бросда в заявлении для прессы пообещал создать для поиска решения комиссию с участием представителей объединений памяти жертв нацизма.