В центре Москвы мужчина расстрелял охранника кафе и уехал на Maserati

В Москве охранника кафе "Круазье" доставили в больницу. Он был ранен из травматического пистолета, сообщает ТАСС.

Стрелявший скрылся на Maserati. По городу объявили план "Перехват".

В кафе, находящемся по адресу: Малая Сухаревская площадь, дом 8, подрались два молодых человека. Они громко ругались, швырялись посудой. Один из конфликтующих сбегал к машине за пистолетом, открыл огонь, но в итоге вместо оппонента расстрелял охранника, сообщает Mash. Кафе был нанесен материальный ущерб, кроме того, молодые люди не оплатили счет более чем на 12 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали, ведется расследование.