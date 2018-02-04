Очевидец снял на видео автомобили, попавшие в снежную ловушку в Подмосковье

Десяток автомобилей застрял на эстакаде в подмосковном Одинцове – в сети размещены кадры противостояния водителей и стихии, произошедшего, по утверждению автора ролика, в воскресенье, 4 февраля.

На записи видно, что транспортные средства оказались не в силах преодолеть заснеженный подъем. Автомобилисты и неравнодушные прохожие объединили силы и буквально проталкивали машины через участок дороги, ставший непроходимым.

Как сообщалось ранее, в результате сильнейшего снегопада, обрушившегося на столичный регион в выходные, погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Повалено 360 деревьев, в некоторых местах повреждены линии электропередач, существенно осложнилась транспортная обстановка.

Начиная с утра субботы, в Москве выпала половина месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, пик снегопада придется на середину дня в воскресенье.