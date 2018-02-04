Киев пожаловался, что немецкие депутаты не воспринимают всерьез его угрозы

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что визит немецких депутатов в Крым может иметь для них "очень и очень плачевные правовые последствия". Вояж политиков из партии "Альтернатива для Германии" на полуостров украинский дипломат назвал "безответственным", а самих политиков – "горе-депутатами".

"Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно. Ну что ж, посмотрим", — написал Мельник в своем Twitter в воскресенье.

БезвЁдповЁдальний вояж кЁлькох 🇩🇪полЁтикЁв з партЁї AfD мЁсцевого масштабу на незаконно окупований 🇺🇦Крим може мати для цих горе-депутатЁв дуже Ё дуже плачевнЁ правовЁ наслЁдки. Шкода, що нашЁ попередження досЁ не сприймаються серйозно. Ну що ж, побачимо @HughBronson_AfD — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 3 февраля 2018 г.

Делегация немецких депутатов прибыла с официальным визитом в Крым 3 февраля. В ее состав вошли представители партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия. С властями полуострова представители ФРГ обсудят возможность снятия санкций с РФ и признания Крыма российской территорией. Как отметил депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роре Бекамп, угрозы Украины подвергнуть политиков санкциям после посещения Крыма их не беспокоят. Визит продлится до 9 февраля.