"Оранжевый" снегопад создает в Москве необычные пробки и отменяет авиарейсы

Уровень погодной опасности в Москве повышен до оранжевого. Синоптики продлили штормовое предупреждение до конца суток. Спасатели перешли на усиленный режим роботы из-за угрозы ущерба из-за сильного снега и обледенения.

Снегопад привел к образованию сложных дорожных заторов в Москве: на 6 километрах Варшавском шоссе от Молодцовского проезда до Симферопольского шоссе можно простоять 3 часа 42 минуты, а на МКАДе от 99 километра до шоссе Энтузиастов теряют больше часа, хотя обычно этот путь занимает 10 минут.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, от непогоды пострадали пять человек. "Будьте осторожны. По прогнозу погода будет ухудшаться", — написал он в Twitter. Один человек погиб при падении дерева.

Московский аэропорт Шереметьево был вынужден отменить или перенести несколько рейсов, пишет ТАСС. Всего в столичных воздушных гаванях отменено и задержано 147 авиарейсов.

Снегопад, накрывший столичный регион в субботу, стал рекордным за всю историю метеонаблюдений.