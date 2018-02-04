Наводнение в Париже: экологи надели на статую зуава спасательный жилет

На статую зуава у моста Альма в Париже (Франция) надели ярко-оранжевый спасжилет. Это акция экологической ассоциации "Фонд GoodPlanet".

Парижане по этой статуе определяют уровень воды в Сене, угроза наводнения появляется, когда зуаву заливает сапоги.

Сейчас вода солдату по пояс. А сильный паводок в Париже продержится еще минимум две недели.

Создатель экологической ассоциации Ян Артюс-Бертран заявил, что акция с жилетом должна привлечь внимание общественности к быстро меняющемуся климату. Она согласована с парижской мэрией и с министром экологического перехода Николя Юло.

В в 2016 году Париж уже пережил сильный разлив Сены, и на ограде моста экологи повесили плакат "Будьте готовы к происходящему глобальному потеплению климата".

Фонд был создан в 2005 году. Его цель — действовать в защиту планеты и ее жителей и заниматься просвещением в области экологии, передает ТАСС.