Лихач на BMW отправил в кювет грузовик на трассе в Подмосковье

Регистратор запечатлел момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую пятницу, 2 февраля, на федеральной автотрассе М-7 "Волга" в Подмосковье.

Водитель BMW совершил резкий маневр, обогнав автора видео по правому ряду, после чего перестроился левее, но не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовиком.

Кроссовер удержался на дороге, а его "оппонент" съехал в кювет, опрокинулся на бок и врезался в дерево.

По словам мужчины, управлявшего авто, из которого велась съемка, водитель грузовика жив.