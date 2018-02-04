Саакашвили подготовил список кандидатов в президенты и позвал Порошенко на Майдан

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили организовал митинг на Европейской площади в Киеве в воскресенье, пишет "Интерфакс". Своим сторонникам он пообещал к 18 февраля подготовить список кандидатов на правящие должности.

"Мы представим новое правительство и десятки кандидатов в президенты. На следующий марш приведите еще одного человека", — попросил Саакашвили.

Саакашвили поделился планами убрать президента Украины Петра Порошенко руками народных депутатов. "Мы поедем к ним домой, расскажем, чего от них хотим — чтобы они убрали этих политиков от власти и потом сами ушли", — пояснил Саакашвили.

Кроме того, грузино-украинский политик позвал Порошенко на Майдан для объявления его отставки. Ранее он пожаловался, что ему мешают "железные памперсы" главы государства.