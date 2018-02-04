Бывший тренер "Севильи" победил рак

Бывший тренер испанской "Севильи" Эдуардо Бериццо сумел победить рак предстательной железы. После своевременно проведенной операции аргентинцу больше не потребуется дополнительное лечение.

Осенью прошлого года у 48-летнего Бериццо был выявлен рак предстательной железы. Болезнь вынудила тренера приостановить карьеру. В конце ноября он был прооперирован.

Недавно Эдуардо Бериццо прошел обследование, которое показало положительную динамику. Анализы Бериццо в норме. Врачи считают, что тренеру больше не нужна химиотерапия.