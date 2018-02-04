На питании заключенных сэкономили 1,2 миллиарда

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что расходы на питание заключенных сокращены на 1,2 миллиарда рублей благодаря программе, рассчитывающей калорийность питания.

Сейчас стоимость еды для заключенного в день составляет 72 рубля. При этом учитываются его пол, возраст, состояние здоровья и регион пребывания.

В конце 2016 года советник директора ФСИН Владимир Седых сообщал, что при сокращении бюджета уголовно-исполнительной системы заключенным грозит дефицит питания.

Разработанная программа обеспечения продовольственной безопасности уголовно-исполнительной системы на 2017 год и плановый период 2018-2019 обеспечивает заключенных продуктами вне зависимости от конъюнктуры рынка, а решение задач продовольственного самообеспечения позволит трудоустроить заключенных и решить проблему ресоциализации, передает "Интерфакс".