Су-25 могли сбить из украинского ПЗРК

Переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), из которого в Сирии накануне сбили российский штурмовик Су-25, мог оказаться у боевиков через контрабандные продажи с военного склада в Калиновке Винницкой области Украины. Такую версию высказал российский сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

Су-25 был сбит в сирийской провинции Идлиб, его пилот смог катапультироваться, но погиб, ведя бой с террористами. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили из ПЗРК, напоминает РИА Новости. Ответственность за сбитый самолет взяла на себя группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (новое название террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", которая запрещена в России и ряде других стран).

"Осенью на военном складе в Калиновке на Украине был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам", — сказал Морозов.

Не исключает он и того, что использованный боевиками ПЗРК мог быть украден с военных складов НАТО в одной из стран Восточной Европы. Российской авиации в Сирии, оказывающей поддержку сухопутным сирийским войскам, теперь придётся полностью перестроить тактику полетов, добавил Морозов. По его словам, ПЗРК работают на высоте 3200-3000 метров, так что теперь все полеты российских Воздушно-космических сил (ВКС) в Сирии будут осуществляться на большей высоте.

Вскоре после атаки на Су-25 в российском Минобороны сообщили об уничтожении более 30 боевиков в результате группового удара высокоточным оружием по подконтрольному "Джебхат ан-Нусре" району провинции Идлиб. Именно оттуда была выпущена ракета по российскому штурмовику. На месте уничтожения отряда боевиков работает сирийский спецназ, а российские ВКС прикрывают данную операцию с воздуха, рассказал депутат "Единой России" Виктор Водолацкий.

"И если будут найдены элементы данного ПЗРК, то по номерам и по происхождению в самые ближайшие дни мы будем знать, откуда этот ПЗРК поступил, с какой, как говорится, фабрики и как он туда был доставлен", — рассказал он.

Водолацкий уточнил, что со стороны России на этом месте "работают" только ВКС, прикрывая с воздуха наземную операцию сирийской армии.

Гибель российского военного самолета в Сирии стала возможна в результате реализации США концепции "управляемого хаоса", заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. А первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прямо заявил, что к гибели российского пилота причастны американцы, снабдившие террористов через третьи руки старым советским или американским оружием. "Считаю, это американский выстрел в спину России", — отметил он.