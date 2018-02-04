Путин почувствовал боль олимпийцев

31 января в подмосковной резиденции Ново-Огарево Владимир Путин принял наших олимпийцев, отправлявшихся на Игры в южнокорейский Пхенчхан. Это была не обычная протокольная встреча, которая по традиции прошла в любом случае. Президент внимательно слушал и нашел очень важные и совсем не стандартные слова, столь нужные, когда наши спортсмены оказались даже у себя дома под перекрестным обстрелом.

Непримиримые циники ухмыляются, мол, весь наш спорт государство пропитало химией, и так нам и надо. А ура-патриоты призывают спортсменов — иногда даже в выспренних стихах — обидеться и возгордиться, хлопнуть дверью да в Корею не ехать. И это все на фоне давления со стороны МОК, как мы уже сейчас окончательно убедились, несправедливого и даже политически грязного.

В противовес всему этому слова Путина были предельно честны и искренни. Из них ясно, сколь глубоко он чувствует боль тех, к кому обращался.

"Все мы очень хорошо знаем, а вы лучше, чем кто-либо другой, как тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений, чего они стоят, сколько труда нужно для этого приложить. Но вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно не свойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, с наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то. Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет. Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить", — отметил президент.

Помнится, как-то давно уже Путин высказался в том духе, что олимпийский девиз "Главное не победа, а участие" ему лично не совсем близок. Уж если участвуешь, надо настраиваться на победу. Поэтому и здесь в конце концов вышли на постановку задачи.

"Во-первых, вам нужно сосредоточиться на результате и победе. Все, что происходит вокруг спорта и вокруг наших спортсменов, не должно вас отвлекать. Вы это умеете делать. У нас много спортсменов едет опытных, очень много и молодых. Но все вы люди, которые привыкли и умеют бороться. Нужно собраться. И еще одно. Здесь тоже говорили ребята: кого-то не пустили, поэтому мы будем еще за кого-то. У нас старая песня еще с советских времен: "За себя и за того парня". Всегда об этом помните, и у вас все получится", — уверен Путин.