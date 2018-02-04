Путин пошутил про "кремлевский список"

В ночь на 30 января в США был опубликован список граждан России, которые в ближайшее время попадут под персональные американские санкции. На настоящий момент в нем — 210 фамилий, но список открыт для пополнения. Пока перечислено руководство администрации президента, правительство России, главы крупнейших государственных и частных компаний.

Позже президент Трамп в ежегодном обращении к нации назвал Россию наряду с Китаем основными соперниками США, угрозой американским интересам.

Очевидно, что публикация списка высокопоставленных россиян как объектов готовящихся санкций связана с намеренным ухудшением отношений с Россией, да еще приурочена к президентской кампании у нас. Таким образом и вмешаться в нее. В то же время это и продолжение линии принятого летом в США закона "О противодействии противникам Америки через санкции". В нем Россия числится в компании Ирана и Северной Кореи.

Но сколь чувствительно для нас то, что творят американцы? А ровно настолько, насколько мы сами придаем их действиям значение. Уверен, что и сотрудники администрации президента, и члены правительства, и главы госкорпораций уж точно никоим образом не страдают. А сам Путин даже шутит, что лично не оказался в "кремлевском списке".

Вот как на встрече с доверенными лицами он ответил на вопрос известного IT-предпринимателя Игоря Ашманова: "Список совершенно неслыханный, потому что фактически врагами Америки объявлено все руководство страны".

Что же касается крупных российских бизнесменов из списка Forbes, то для них попадание в американский список, а в перспективе и под санкции — скорее, шанс вернуть деньги домой, в родную гавань. Значит, для России это — тоже шанс. И в этом смысле американцам даже нужно сказать "спасибо". За чистоту отношений.

Для Путина же возвращение капиталов в Россию — тема старая. Палку он здесь не перегибает, никому не грозит, но аккуратно объясняет, что за пределами России для вывезенных отсюда денег не так уж и безопасно. Вот, например, как президент предупреждал бизнесменов еще 2002 году. Те слова на встрече в Торгово-промышленной палате России уже стали популярным мемом.

"Есть все основания полагать, что и дальше будут ужесточаться режимы использования средств, размещенных в офшорных зонах. Я не говорю, что завтра они будут заморожены, но если решения подобного рода с разными вариациями будут приниматься, прошу извинить за простоту выражения, замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства", — отметил Путин.

Судя по всему, такой момент разных вариаций заморозки средств сейчас и приближается. А Путин продолжает вежливо объяснять. Он вернулся к теме на встрече со своими доверенными лицами, где речь шла и про американский список, и про то, как к нему относиться.

"Что я хочу сказать в целом по этой тематике, не по этому списку, а по этой тематике? Нам больше всего с вами нужно думать о себе. Нужно заниматься своей экономикой, сельским хозяйством. Нужно заниматься поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием обороноспособностью. И тогда в конце концов придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие. Вот это самое главное, чем мы должны заниматься, руководствуясь известным правилом: "собака лает, а караван идет", — подчеркнул президент.

А к крупному бизнесу — опять же мягко, чуть ли не ласково. К тем, кто там, и у кого все там. "Что касается тех, кто в Калифорнии или Лондоне, что у нас в народе говорят? В дом надо все тащить. Нечего в Калифорниях рассиживаться. На родину", — призвал Путин.

С Америкой — понятно, но ведь и России самой тоже стоит позаботиться о возвращении сюда заработанных здесь же больших денег. Путин уже объявил о проведении в этом году амнистии капитала, а в Госдуму внесен по этому поводу пакет из трех законопроектов. Среди разработчиков — Андрей Макаров и Павел Крашенинников. Хватит ли предусмотренных там мер? Отдельная тема. Аргументы в законопроектах сильные. Еще один довод: дома спокойно.