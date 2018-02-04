Тема:
Обмен санкциями 3 часа назад
Путин пошутил про "кремлевский список"Читайте нас в Telegram
В ночь на 30 января в США был опубликован список граждан России, которые в ближайшее время попадут под персональные американские санкции. На настоящий момент в нем — 210 фамилий, но список открыт для пополнения. Пока перечислено руководство администрации президента, правительство России, главы крупнейших государственных и частных компаний.
Позже президент Трамп в ежегодном обращении к нации назвал Россию наряду с Китаем основными соперниками США, угрозой американским интересам.
Очевидно, что публикация списка высокопоставленных россиян как объектов готовящихся санкций связана с намеренным ухудшением отношений с Россией, да еще приурочена к президентской кампании у нас. Таким образом и вмешаться в нее. В то же время это и продолжение линии принятого летом в США закона "О противодействии противникам Америки через санкции". В нем Россия числится в компании Ирана и Северной Кореи.
Но сколь чувствительно для нас то, что творят американцы? А ровно настолько, насколько мы сами придаем их действиям значение. Уверен, что и сотрудники администрации президента, и члены правительства, и главы госкорпораций уж точно никоим образом не страдают. А сам Путин даже шутит, что лично не оказался в "кремлевском списке".
Вот как на встрече с доверенными лицами он ответил на вопрос известного IT-предпринимателя Игоря Ашманова: "Список совершенно неслыханный, потому что фактически врагами Америки объявлено все руководство страны".
Что же касается крупных российских бизнесменов из списка Forbes, то для них попадание в американский список, а в перспективе и под санкции — скорее, шанс вернуть деньги домой, в родную гавань. Значит, для России это — тоже шанс. И в этом смысле американцам даже нужно сказать "спасибо". За чистоту отношений.
Для Путина же возвращение капиталов в Россию — тема старая. Палку он здесь не перегибает, никому не грозит, но аккуратно объясняет, что за пределами России для вывезенных отсюда денег не так уж и безопасно. Вот, например, как президент предупреждал бизнесменов еще 2002 году. Те слова на встрече в Торгово-промышленной палате России уже стали популярным мемом.
"Есть все основания полагать, что и дальше будут ужесточаться режимы использования средств, размещенных в офшорных зонах. Я не говорю, что завтра они будут заморожены, но если решения подобного рода с разными вариациями будут приниматься, прошу извинить за простоту выражения, замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства", — отметил Путин.
Судя по всему, такой момент разных вариаций заморозки средств сейчас и приближается. А Путин продолжает вежливо объяснять. Он вернулся к теме на встрече со своими доверенными лицами, где речь шла и про американский список, и про то, как к нему относиться.
"Что я хочу сказать в целом по этой тематике, не по этому списку, а по этой тематике? Нам больше всего с вами нужно думать о себе. Нужно заниматься своей экономикой, сельским хозяйством. Нужно заниматься поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием обороноспособностью. И тогда в конце концов придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие. Вот это самое главное, чем мы должны заниматься, руководствуясь известным правилом: "собака лает, а караван идет", — подчеркнул президент.
А к крупному бизнесу — опять же мягко, чуть ли не ласково. К тем, кто там, и у кого все там. "Что касается тех, кто в Калифорнии или Лондоне, что у нас в народе говорят? В дом надо все тащить. Нечего в Калифорниях рассиживаться. На родину", — призвал Путин.
С Америкой — понятно, но ведь и России самой тоже стоит позаботиться о возвращении сюда заработанных здесь же больших денег. Путин уже объявил о проведении в этом году амнистии капитала, а в Госдуму внесен по этому поводу пакет из трех законопроектов. Среди разработчиков — Андрей Макаров и Павел Крашенинников. Хватит ли предусмотренных там мер? Отдельная тема. Аргументы в законопроектах сильные. Еще один довод: дома спокойно.
-
Американская истерика: для сдерживания России все средства хороши3 часа назад
-
Полонский объяснил Климкину, почему иностранцам плевать на санкции1 сутки назад
-
Запад лишил Украину половины ВВП1 сутки назад
-
США не будут вводить санкции против российских облигаций федерального займа1 сутки назад
-
Сильнее санкций: ЦРУ объяснило, почему в США пустили глав российских спецслужб2 суток назад
-
В Крыму прокомментировали желание Киева "выдавить" немцев с полуострова2 суток назад
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Kia Sorento Prime
- Владимир Путин допускает возможность снижения цен на бензин
- Названы российские цены на гибридные родстер и купе BMW i8
- Toyota привезла в Россию дешевую версию внедорожника Fortuner
- "АвтоВАЗ" готовится открыть продажи кросс-седана Lada Vesta
-
Сирия: подбивших Су-25 боевиков уничтожили высокоточным ударом
- Скандал в Германии: застенки гестапо превратили в люксовый ТЦ
- Жена Трампа сбежала от него в Палм-Бич
- Из-за сериала Лондон может перестать быть убежищем для богачей
- Не прошел фейсконтроль: Запашного не пустили в "Пряник"
- Саакашвили мешают "железные памперсы" Порошенко
-
Банк России объединит "Бинбанк" и "Открытие"
- Найти работу как можно быстрее: 7 советов
- Путин считает возможным снижение цен на бензин
- Почему не нужно бояться новых санкций
- Объем ФНБ сократился в январе до 3,729 трлн рублей
-
Антироссийская ядерная доктрина: Москва учтет новый курс Вашингтона
- Путин и Назарбаев обсудили урегулирование в Сирии
- Трамп рассказал об американском позоре
- Зюганов подсказал способ выхода из кризиса
- Небензя: США относится к Ирану, как сенатор Катон к Карфагену
-
Софию замкнуло после вопроса об Украине
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
- Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина
-
Поп-звезда 80-х отдала мужу-предателю дачу
- Застройщики рассказали, какое жилье пугает покупателей
- На всякий пожарный: как застраховать квартиру
- Квартиру рэпера Гнойного сдают на популярном ресурсе
- Как получить налоговый вычет при покупке квартиры
-
Московским дворникам выдали по две лопаты для борьбы со снегом
- Безработный из Казани превратился в "великого утешителя" и гуру
- Таможенники взяли шопоголиков под контроль
- Аренда в Интернете: как остаться без коттеджа и без денег
- От полосы препятствий до икебаны: чем заняться в Москве в выходные
-
Россия вспоминает героев Сталинградской битвы
- Легендарный автомат стал оружием солдат будущего
- Белый дом и ЦРУ объяснили, зачем прилетал Нарышкин
-
Неадекватный прохожий напал на женщину и откусил палец ее мужу
- Ученые назвали самые опасные продукты питания
- Возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании 13-летней москвички
- Поклонники Ольги Бузовой попали в руки мошенников
- Контролерам запретят высаживать безбилетников на мороз
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Почему стресс заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- У мужчин, которые слушают рок, больше тестостерона
- Холестерин ускоряет рост опухолей в 100 раз
- Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями
- Есть вопрос: безопасны ли сковородки с антипригарным покрытием
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
На Большом адронном коллайдере обнаружена частица, которую ждали 50 лет
- Мозговой имплантат помог пациентам замедлить развитие слабоумия
- Биологи: на наших глазах рождается вид оранжевых карликовых пещерных крокодилов
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Зачем Чехов поехал на Сахалин
- Почему слезы горькие
- Кот наворовал для новозеландца чужое нижнее белье
- Ученые раскрыли тайну видео с принимающей душ крысой
- Олуша, влюбившийся в статую, умер у тела "подруги"
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Особого отношения к россиянам в Пхенчхане нет
Собянин разрешил московским школьникам прогулять понедельник
Российские спортсмены получают всестороннюю поддержку
11 миллионов зрителей: "Движение вверх" тянет в кинотеатры, как магнит
Допинг. Документальный фильм
Жена Трампа сбежала от него в Палм-Бич
Помогите спасти жизнь двухлетнего Мишутки!
Анастасиадис остался президентом Кипра
Житель Кубани помыл машину котом
Путин почувствовал боль олимпийцев
Сторонники Саакашвили пришли к Порошенко домой
Умер отец "цветных революций" Джин Шарп
Путин пошутил про "кремлевский список"
Мэр Дербента разбил нос в ДТП
Кадыров рассказал о внедрении блокчейна в Росреестр
Российские футболисты выиграли Кубок Легенд
На питании заключенных сэкономили 1,2 миллиарда
Богатых россиян не оставят без пенсии
Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"
Реклама с голым мужчиной пугает американцев
Фотограф поместила Барби и Кена в "Коммунальную квартиру".
Хронические заболевания могут спровоцировать рак
Еженедельная программа Вести.net от 03 февраля 2018 года
Программа "Индустрия кино" от 3 февраля 2018 года
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере