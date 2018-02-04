Знаменосцем российской команды будет назначенный оргкомитетом волонтер

Стали известны подробности прохождения российских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Наша делегация пройдет под олимпийским флагом, который пронесет волонтер.

Из-за решения МОК от 5 декабря наши спортсмены не смог пройти на церемонии открытия Олимпиады под своим флагом. Им придется идти под олимпийским флагом – белое полотнище с пятью кольцами. Нести этот флаг будет не представитель нашей страны, а южнокорейский волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

Эту информацию подтвердил ТАСС вице-президент Олимпийского комитета России, руководитель отечественной делегации на Играх-2018 Станислав Поздняков. " Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр", — заявил Поздняков.