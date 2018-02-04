Россия поднялась на 89-е место в рейтинге верховенства права

Россия отыграла три позиции в мировом рейтинге верховенства права. Сейчас наша страна находится на 89-м месте из 113. Список составлен независимой организацией World Justice Project.

Россию по-прежнему опережают республики ex-СССР: Грузия (38), Украина (77), Белоруссия (65), Киргизия (82), Казахстан (64).

В региональном рейтинге Россию поместили на 11-е место из 13. Мы обогнали лишь Узбекистан и Турцию.

Правозащитники WPJ считают, что ситуация с исполнением законов в России хуже, нежели в Дании, Норвегии и Финляндии.

Не соблюдают законы в целом в Гватемале, Нигерии, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве, Египте и Венесуэле.

Эксперты оценивают правовую ситуацию в стране по восьми параметрам: ограничение полномочий власти, отсутствие коррупции, открытость государства, правопорядок и безопасность и др..