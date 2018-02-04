В Татарстане и Ивановской области объявили штормовое предупреждение

В Ивановской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону, до конца суток 4 февраля на территории области будет идти сильный, а местами очень сильный, мокрый снег, ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

На дорогах местами ожидается сильная гололедица, снежные заносы. В этой связи спасатели предупреждают о неблагоприятной ситуации на дорогах и просят автомобилистов быть предельно внимательными.

Штормовое предупреждение 4 февраля объявил также Гидрометцентр Татарстана. По прогнозам синоптиков, вечером в воскресенье, а также ночью и днем в понедельник в республике ожидаются сильный южный ветер, скорость которого будет достигать 15-20 метров в секунду, местами с порывами до 25 метров в секунду, а также мокрый снег и ледяной дождь.

Кроме того, прогнозируются метель с ухудшением видимости менее чем до 500 метров и туман. На дорогах возможно образование сильной гололедицы и снежных заносов, передает "Интерфакс".

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