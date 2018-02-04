Американская истерика: для сдерживания России все средства хороши

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Обмен санкциями 3 часа назад
Американская истерика: для сдерживания России все средства хорошиЧитайте нас в Telegram
В Америке в отношении России — просто истерика. Как она выглядит и звучит?
Военный бюджет — 700 миллиардов долларов, 800 баз по всему миру, но Америке опять угрожает Россия. На этот раз — якобы превентивным ядерным ударом. Этот тезис прописали в новой ядерной доктрине США. "Москва угрожает первой применить ограниченный ядерный удар, ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России", — сказано в документе. А потому США намерены оснастить некоторые межконтинентальные ракеты ядерными боезарядами малой мощности и возродить оружие холодной войны — морскую крылатую ракету с ядерной боеголовкой. Все это увеличивает риск ядерной войны. Но, выходит, что для сдерживания России все средства хороши. И санкции — из этого же арсенала.
Так называемый "кремлевский доклад" подготовили в Министерстве финансов США, опираясь на данные Госдепартамента и американской разведки. Эти данные, по-видимому, вошли в секретную часть доклада. Но что в ней, сколько фамилий, кто эти люди и какие еще ждать антироссйские меры, неизвестно.
В открытой части "кремлевского доклада" оказались фамилии почти всего политической руководство России и крупнейших бизнесменов. Это неправильный список, и он произведет неправильный эффект, расстроился старший сотрудник Атлантического совета Андерс Аслунд. Он вместе с куратором еще обамовской администрации по антироссийским санкциям Дэниэлом Фридом и парой российских оппозиционеров трудился над своей версией списка с фамилиями. Но вся работа пошла насмарку.
"Кто-то высокопоставленный — пока неизвестно, кто — выбросил всю экспертную работу. Этот кто-то может находиться в Госдепартаменте, Министерстве финансов или Белом доме", — отметил Андерс Аслунд.
Под списком людей, которые не автоматически, но с большей долей вероятности попадут под санкции, поставил подпись глава Минфина США Стивен Мнучин. Сенаторы потребовали объяснений.
"Мы не отменили санкции или не медлим с новыми. Они будут в результате этой работы, — заявил Мнучин. — Санкции основываются на большом количестве разведданных. При подготовке доклада была проделана огромная работа. Теперь мы возьмем этот доклад за основу и определим, как мы делаем это обычно, где следует применить санкции. Поэтому ситуацию никоим образом нельзя интерпретировать так, что мы не применяем санкции в отношении кого-либо из упомянутых в докладе людей".
Тем не менее такие действия администрации Трампа расценили чуть ли не как предательство. Демократы и либеральная пресса с новой силой продолжили раскручивать очевидно абсурдное утверждение, что "у Белого дома с Москвой — сговор, а президент Трамп — российский шпион".
"Дональд Трамп проигнорировал закон о санкциях и не наказал Россию за вмешательство в выборы. Эй, парень, если уж ты хочешь выдать себя с головой, может, надо было в обращении к Конгрессу начать со слов "мои дорогие россияне", — говорят американские СМИ.
"Любая администрации по отношению к России обычно более сдержанна, чем Конгресс, так как именно администрация несет ответственность за внешнюю политику и последствия ее воплощения. Правительство просчитывает, чем Россия может ответить, если США введут санкции, достигнут ли они цели, сколько это будет стоить Америке. Лидеры в Конгрессе подобными вопросами не задаются, у них другая роль. Вторая причина в том, что выборы в Нижнюю палату Конгресса проходят каждые два года, потому конгрессмены больше ориентируются на текущее политическое настроения в США, чем администрация президента, который избирается на четыре года. И политический климат сейчас, конечно, очень неблагоприятный по отношению к России", — считает Пол Сондерс, исполнительный директор Центра национального интереса.
Однако нести убытки от антироссийских санкций Америка не готова. Минфин США выступил против предложения наложить санкции на инвестиции в российский госдолг, так как от этого могут пострадать американские бизнесмены. "Учитывая размер российской экономики, ее взаимосвязь с мировыми рынками и влияние на них, масштабы последствий от распространения санкций на суверенный долг и деривативы не ясны, и последствия могут ощутить на себе как российские, так и американские инвесторы", — считают в Минфине США.
Когда речь идет об американских интересах, как оказалось, Вашингтон готов пренебречь и уже введенными санкциями. Так, в США с визитом побывал директор российской внешней разведки Сергей Нарышкин, который внесен в американский санкционный список. Прилетел в Нью-Йорк обычным рейсом "Аэрофлота", затем на машине добрался до Вашингтона и провел переговоры с директором ЦРУ Майком Помпео. Также Вашингтон посетили главы российского ФСБ и ГРУ. Реакция демократов в Конгрессе была бурной.
В ответ на эмоциональные обвинения директор ЦРУ Майк Помпео написал сенатору письмо в спокойном и рассудительном ключе: "Мы периодически встречаемся с нашими коллегами из российской разведки по тем же причинам, по которым такие встречи проводили и наши предшественники, — ради обеспечения безопасности американцев".
"Если есть какой-то вопрос в интересах национальной безопасности США, то мы, как и другие страны, можем отменять ограничения, чтобы люди могли въезжать в США", — подчеркнула Хизер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США.
Это подтверждает, что даже при нынешнем состоянии двусторонних отношений в некоторых сферах без сотрудничества России и Америки не обойтись.
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