Жена Трампа сбежала от него в Палм-Бич

Первая леди США Мелания Трамп отказалась позировать для совместного фото со своим мужем — неприятный инцидент произошел в аэропорту Палм-Бич во Флориде и попал на видео. По протоколу, супруги должны были выйти из самолета и ненадолго сделать остановку, чтобы журналисты успели сделать снимки.

Однако на кадрах, опубликованных в "Твиттере" репортером The Palm Beach Post Джорджем Беннеттом, можно увидеть, что Мелания держалась поодаль от супруга, традиционно не дала ему взять ее за руку, а спустившись по трапу, сразу направилась к машине. Трампу пришлось отдуваться за двоих, но недолго — он помахал фотографам и также пошел к лимузину.

.@realDonaldTrump @FLOTUS & Barron get in limo for ride to Mar-a-Lago. #TrumpInPalmBeach pic.twitter.com/piUi4Sp6nr