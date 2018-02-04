Жена Трампа сбежала от него в Палм-Бич

Первая леди США Мелания Трамп отказалась позировать для совместного фото со своим мужем — неприятный инцидент произошел в аэропорту Палм-Бич во Флориде и попал на видео. По протоколу, супруги должны были выйти из самолета и ненадолго сделать остановку, чтобы журналисты успели сделать снимки.

Однако на кадрах, опубликованных в "Твиттере" репортером The Palm Beach Post Джорджем Беннеттом, можно увидеть, что Мелания держалась поодаль от супруга, традиционно не дала ему взять ее за руку, а спустившись по трапу, сразу направилась к машине. Трампу пришлось отдуваться за двоих, но недолго — он помахал фотографам и также пошел к лимузину.

Мелания Трамп не раз ставила американского лидера в неловкое положение. Так, на видео не раз попадали моменты, когда она отказывалась брать супруга за руку на официальных мероприятиях, в том числе в ходе зарубежных визитов.

Ранее канал CNN выпустил репортаж о "сложном начале года" для Мелании Трамп. Британская Daily Mail написала, что жена американского президента живет в отеле недалеко от Белого дома. Появлялись публикации, что президент США Дональд Трамп заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд 130 тысяч долларов за молчание об их романе. Автор скандальной книги о Трампе "Огонь и ярость" Майкл Вулфф намекнул, что у Трампа был роман с постоянным представителем США при ООН Никки Хейли. Та заявление опровергла. А около недели назад директор по коммуникациям офиса первой леди США Стефани Гришэм даже специально разъяснила в "Твиттере", что первая леди сосредоточена на себе и своей семье, а не нереалистичных сценариях фейковых новостей.