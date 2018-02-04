В Химкинское водохранилище с моста упал мужчина

Спасатели пытаются помочь мужчине, который упал с моста в Химкинское водохранилище в Москве, пишет РИА Новости.

ЧП произошло в воскресенье у дома N134 на Ленинградском шоссе. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.