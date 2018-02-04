Немецкие депутаты восхитились качеством российских дорог

Немецких политиков, которые находятся с официальным визитом в Крыму, приятно удивило качество местных дорог, рассказал заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель. Он сопровождает делегацию из ФРГ.

По словам Гемпеля, гости визитом довольны. Они убедились, что в Крыму из-за санкций дефицита продуктов нет. "Мы когда ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая", — рассказал представитель Крыма, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что объяснил немецким парламентариям, что дороги на полуострове интенсивно строят и ремонтируют последние четыре года.

В состав делегации, которая приехала в Крым 3 февраля, входят депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия. В воскресенье гости побывали на экскурсиях по Южному берегу Крыма. В понедельник запланирован визит в международный детский центр "Артек". "Их интересует, каким образом можно прислать в "Артек" детей на отдых из Германии", — подчеркнул Гемпель. Визит немецких политиков продлится до 9 февраля.

Между тем Украина уже выразила в этой связи свое недовольство. Так, посол страны в ФРГ Андрей Мельник заявил, что визит немецких депутатов в Крым может иметь для них "очень и очень плачевные правовые последствия".