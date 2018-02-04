Непогода в Москве: повалено более двух тысяч деревьев

Из-за непогоды в столице повалено больше двух тысяч деревьев, все городские службы работают в максимально усиленном режиме. Об этом сообщил в "Твиттере" мэр Москвы Сергей Собянин.

По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось. Все службы работают в максимально усиленном режиме. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.

Мощный снегопад и ледяной дождь обрушились на столицу и область всей мощью: по данным синоптиков, снегопады подобные нынешнему бывают примерно раз в сто лет. Ранее Собянин сообщил, что в результате разгула стихии уже есть один погибший и несколько пострадавших.

Сообщается, что коммунальщики за минувшие сутки вывезли с московских улиц около 800 тысяч кубометров снега, передает РИА Новости. Однако снегопад не повлиял на работу аэропорта Внуково, метрополитена, наземного общественного транспорта и столичных вокзалов, сообщил начальник главного управления МЧС по столице Илья Денисов.

На МКАД дежурят тягачи на случай эвакуации застрявших автомобилей, а в Новой Москве развернуты пункты обогрева, приведены в состояние готовности аварийно-восстановительные бригады и резервные источники питания, сообщил Денисов в ходе селекторного совещания в МЧС.