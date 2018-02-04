Израильским школьникам расскажут, как поляки убивали евреев

Министр просвещения Израиля Нафтали Беннет отдал распоряжение выделить в школьных программах специальные два часа на "изучение роли народов Европы, включая поляков, в убийстве евреев во время Холокоста". Заявляя об этом, он добавил, что многие европейцы, включая и поляков, "радовались уничтожению евреев, помогали, выдавали, изгоняли и даже сами убивали". Вспомнив еще и о послевоенных еврейских погромах в Польше, министр просвещения Израиля добавил, что поляки убили мать деда его супруги и малолетнего брата этого же деда.

Поводом же для экстренного изменения школьной программы в Израиле стал принятый в Польше закон. Его беда — в том, что в тексте свалено в одну кучу все, включая уголовную ответственность тем, кто будет обвинять поляков в преступлениях против евреев в годы Второй мировой, а рыльце-то в пушку, почему Израиль и возмутился. В этом же законе и уголовная ответственность за отрицание Волынской резни на территории нынешней Украины в годы опять же Второй мировой. Это когда украинские националисты планомерно уничтожали поляков, что чистая правда. А еще этот же польский закон вводит запрет на пропаганду бандеровской идеологии — фактически варианта современного неонацизма на Украине. Тут уж возмутился Киев. Порошенко даже заявил: "Принятый законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Призываю Польшу к объективности".

Как раз объективности ради следует признать: то, что происходит на Украине — все эти факельные шествия националистов, погромы судов и телекомпаний, убийства и преследования журналистов (главный редактор ресурса strana.ua Игорь Гужва был вынужден из-за угроз и преследований получить убежище в Австрии} — все это справедливо вызывает у соседей Украины — и в Польше, и в России — серьезную тревогу.

Украинское государство после госпереворота отказалось от монополии на применение силы. Теперь она — в руках неких верзил-активистов. Те презирают закон, орут "Слава нации!" и готовы расправляться с кем угодно без суда и следствия.

Всю прошедшую неделю Украина обсуждала ролик-презентацию некоей новой общественной организации от фашиствующего "Национального корпуса". "Национальные дружины". Парни будут патрулировать города и поселки, устанавливая, как объявляется, силой украинский национальный порядок. Критерии и правила "украинского национального порядка" при этом публично не определены. Фактически это новая силовая структура, альтернативная государству. Для наблюдателей очевидно, что создается она в канун президентских выборов будущего года, где то ли крайне непопулярный Порошенко должен сохранить свою власть, то ли кто-то посильнее его должен укрепить новый порядок.