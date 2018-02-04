Хоккеисты сборной России с трудом обыграли "Спартак"

Сборная России по хоккею в рамках подготовке к олимпийскому турниру провела контрольный матч с московским "Спартаком". Национальная команда побдила со счетом 2:1, причем победная шайба была заброшена в дополнительном периоде.

"Спартак", усиленный нападающим ЦСКА Максимом Шалуновым тремя игроками СКА – нападающим Ильей Каблуковым, защитниками Артемом Зубом и Егором Рыковым, оказал достойное сопротивление будущим олимпийцам. Первый период красно-белые выиграли 1:0 за счет гола Каблукова.

Сборная отыгралась во втором периоде. Передачу Кирилла Капризова использовал Никита Гусев. Счет 1:1 сохранился до конца основного времени. На четвертой минуте овеертайма Алексей Марченко забросил победную шайбу в ворота "Спартака".

Сборная России провела последний контрольный матч перед отправкой в Пхенчхан. К сожалению, в игре со "Спартаком" получили повреждение нападающий Кирилл Капризов и защитник Владислав Гавриков.